Torre Annunziata, giovane denuncia: «Legato, imbavagliato e rapinato in casa»

«Sono stato legato, imbavagliato e rapinato in casa da finti operatori Enel». Sono in corso le indagini dei poliziotti del commissariato di Torre Annunziata sulla denuncia presentata da un 20enne oplontino, che stamattina ha raccontato di essere stato rapinato in stile Arancia Meccanica nella sua abitazione dove vive con i familiari, in via San Rocco, a due passi dal porto. Il giovane era solo in casa, quando avrebbe aperto la porta a due sconosciuti che lo avrebbero immobilizzato per impossessarsi di poche centinaia di euro e alcuni oggetti preziosi. Il racconto del giovane è ora al vaglio degli investigatori, che al momento indagano a 360 gradi. Acquisiti i filmati di alcune telecamere presenti in zona, non sono ancora emersi riscontri al racconto del giovane.