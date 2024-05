A Caivano “Giornata della legalità”, promossa dall’associazione socio-culturale “Sveglia Caivano”, per ricordare il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, ammazzato dalla mafia il 23 maggio 1992, insieme alla sua scorta.

La manifestazione si svolgerà giovedì 23 maggio 2024 (ore 18,30), presso lo storico Palazzo Capece di Corso Umberto I.

Per l’occasione sarà presentato anche il libro “Lo Stato vince sempre” (Quando capisce e vuole) del magistrato Catello Maresca.

All’evento, oltre all’autore del volume, interverranno anche rappresentanti di istituzioni, associazioni, scuole del territorio e giornalisti.

«L' associazione Sveglia Caivano - chiosa il suo fondatore, Nino Navas - è da anni è impegnata nella riqualificazione sociale e culturale della città. In questo momento, in cui la nostra comunità prova a rinascere, dopo l'ennesimo scioglimento per camorra dell'amministrazione comunale, l'incontro sarà utile per una riflessione e una condivisione sui valori della legalità e della giustizia».

Poi Navas aggiunge. «Lo faremo con un dibattito con Catello Maresca, che ci racconterà la sua esperienza di magistrato nella cattura di Michele Zagaria, boss di spicco del famigerato clan dei Casalesi».