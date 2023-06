Giugliano, 40enne gambiano accoltellato: scattano le indagini

La Polizia indaga sul ferimento di un 40enne gambiano avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Il 40enne è stato curato all'ospedale San Giuliano per ferite da arma da punta e taglio alla scapola sinistra, sotto la stessa scapola e al gluteo.

Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto.