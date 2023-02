Giugliano: fucile, guanti e passamontagna nascosti in un magazzino

Blitz dei Carabinieri della compagnia di Giugliano che – in una serie di perquisizioni volte alla ricerca di armi e droga – hanno rinvenuto e sequestrato un fucile da caccia con canna mozzata e matricola abrasa, 9 cartucce calibro 20, un passamontagna e dei guanti in lattice.

L’arma e tutto il materiale sequestrato è stato trovata in una borsa di quelle da palestra stipata all’interno di un magazzino in contrada Palmentiello utilizzato da Domenico Fuso, 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina.

Il fucile e gli oggetti sequestrati – solitamente utilizzati in rapine e furti – saranno sottoposti agli accertamenti del caso per verificare il loro utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.