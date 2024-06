Sono almeno due i fronti caldi per l’amministrazione comunale, da un lato quello politico legato alle dimissioni dell’assessore ai Lavori Pubblici, dall’altro quello amministrativo per il processo di integrazione della comunità rom di via Carrafiello. Ieri, infatti, sui rom del campo sulla Circumvallazione esterna, si è tenuta una riunione in Prefettura per fare il punto sull’assegnazione di un bene confiscato. Gli appartamenti individuati in località Palmentiello, tra Giugliano e Parete, sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione che sono conclusi.

La Curia ha messo a disposizione una parte degli arredi, mentre i restanti verranno acquistati con i fondi del progetto Abramo. Proprio grazie a questo piano di integrazione, i minori del campo stanno frequentando da inizio anno la scuola. Il prossimo passo sarà l’inserimento nelle abitazioni. Una svolta storica per la città di Giugliano ma soprattutto Abramo e tutto ciò che ne sta conseguendo potrebbe divenire una best practice in tema di integrazione rom.

Sul fronte politico l’altra grana per il sindaco Nicola Pirozzi è in giunta a causa delle dimissioni dell’assessore Aniello Moccia. Le motivazioni sono “di carattere personale”. Ma frizioni politiche sul suo operato in questi mesi non sono mancate. Il Consiglio lo ha tacciato di essere poco presente al Comune e sulle emergenze dei lavori pubblici e alla manutenzione degli edifici scolastici, come il caso del I circolo, o i lavori al Mercato ortofrutticolo. Moccia era in quota Partito democratico che dovrà proporre un nuovo nome.

Il primo cittadino sarebbe propenso a nominare una figura tecnica. I dem attualmente sono rappresentati in giunta solo da Pietro Di Girolamo. A lasciare sempre la delega ai Lavori pubblici, in polemica con il sindaco, fu nel 2022 già l’assessore democrat Gaetano Coppola. Al momento non è all’orizzonte alcun rimpasto.

Ad oggi sono due le caselle libere, la prima lasciata da Moccia, l’altra dalla ex vicesindaca Francesca D’Alterio, che era in quota Movimento 5 stelle, l’area di riferimento a Salvatore Pezzella che continua ad essere molto critico nei confronti dell’amministrazione. Ora però sia la delega all’Ambiente che quella ai Lavori pubblici sono nelle mani del sindaco.

Ma la notizia delle dimissioni ha riacceso la polemica da parte di Pezzella che chiede quale sia il vero problema della giunta: «Il Movimento 5 stelle è rimasto in attesa e in silenzio perché, a detta del primo cittadino, i nostri due assessori si erano dimessi e non potevamo fare altri nomi - scrive il consigliere metropolitano -. Cosa farà adesso il sindaco visto che si sono dimessi anche i due rappresentanti in giunta del suo partito? Siamo sicuri che il problema siano davvero gli assessori?».