Giugliano, assolto il rapinatore che si era allontanato dalla comunità

Assolto con formula Salvatore Taglialatela, alias "Banana". Il 47enne di Giugliano era accusato di aver rapinato un automobilista, privandolo di gioielli e contanti per un importo di oltre duemila euro, mentre soggiornava in una comunità per tossicodipendenti, dalla quale si era allontanato.

Taglialatela, secondo l'accusa, aveva puntato anche una pistola contro la vittima, che in una fase successiva lo aveva anche riconosciuto.

Il tribunale Napoli nord, in composizione collegiale e a seguito di rito ordinario, lo ha assolto con formula piena.

Taglialatela, già noto alle forze dell'ordine per altri reati, era difeso dall'avvocato Luigi Poziello.