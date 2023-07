Giugliano, cadono calcinacci dalla chiesa di Santa Sofia: interdetto l'ingresso principale

Cadono calcinacci dalla Chiesa collegiata di Santa Sofia a Giugliano. Da oggi, sabato 29 luglio, l’ingresso principale da piazza Matteotti è interdetto.

Ieri si è verificato il crollo di alcuni pezzi di intonaco che ha reso necessario isolare la chiesa. Al suo interno sono già in corso da tempo lavori di ristrutturazione. L’esterno non era oggetto di opere di riqualificazione ma ora sarà necessario intervenire per mettere in sicurezza una delle chiese più antiche della città. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul portone è stato posizionato un cartello che indica l’ingresso temporaneo da Corso Campano e che le celebrazioni continueranno regolarmente.