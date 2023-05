Giugliano, campo di padel nel mercato ortofrutticolo ma è polemica

È polemica a Giugliano per il progetto presentato nei giorni scorsi sui social dal Sindaco Nicola Pirozzi sulla rifunzionalizzazione del mercato ortofrutticolo generale di via Maria a Cubito. Il primo cittadino ha fatto sapere di che il progetto - già finanziato - «prevede la realizzazione di un centro polifunzionale dotato di sala convegni, un laboratorio, una sala co-working, una sala ristoro, locali destinati al comparto amministrativo, un campo di calcio a 5 e un campo di padel».

«Dopo l'estate partiranno i lavori, l'ufficio sta esaurendo l'ultima parte degli adempimenti burocratici. A settembre aprirà l'ennesimo cantiere per realizzare nuove strutture e servizi», scrive sempre il Sindaco. Ma sui social sono tanti a chiedersi perchè è stato scelto di realizzare delle strutture sportive in un impianto che doveva essere il punto di riferimento per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in Campania.

Il mercato, progettato e realizzato negli anni '80, non è mai decollato completamente. Numerosi i progetti per il rilancio che sono sono state presentati nel corso degli anni dalle varie amministrazioni che si sono succedete ma quasi tutti naufragati anche perché i contadini della zona si sono trasferiti altrove scegliendo altrimercati per la vendita dei loro prodotti.