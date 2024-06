Riaprire via Colonne totalmente al passaggio delle auto al confine tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo, concludere tutti i lavori entro marzo del 2025 e ripulire la strada della metropolitana dalle erbacce che invadono la carreggiata.

Questo quanto deciso nel corso di un tavolo tecnico che si è tenuto ieri al Comune di Giugliano tra amministrazione comunale e vertici dell’Eav. L’azienda regionale trasporti si sta occupando, ormai dal 2022, del rifacimento del sistema fognario su via Colonne e via Appia ma l’opera si sta protraendo più del previsto e i cantieri si sono trasformati in una trappola per commercianti, residenti e automobilisti.

strade come fiumi

Ieri al tavolo è stato chiesto di accelerare i lavori che negli anni hanno subito vari stop and go. I presenti hanno assicurato di ripristinare la viabilità all’altezza delle Colonne tra Giugliano e Melito entro settembre. In quel punto, attualmente, c’è uno dei due cantieri aperti, che per proseguire lungo via Appia ha invaso parte della carreggiata. All’altezza della metropolitana di Giugliano, invece, dove è presente l’altro cantiere, l’azienda trasporti ha assicurato che verrà risistemata l’area ma resterà ancora una sola corsia per le auto e sarà posizionato un semaforo per favorire un senso alternato.

I tempi

«Gli obiettivi sono di chiudere gran parte dei cantieri e restituire una viabilità sana alla cittadinanza entro l’inizio dell’anno scolastico, entro settembre quindi, compresa via Colonne, e completare tutta l’opera entro il primo trimestre del nuovo anno», spiega Umberto De Gregorio, presidente Eav, presente al tavolo. Durante la riunione sono emerse le varie criticità che attanagliano la zona, a partire dalla totale assenza di manutenzione del verde nella strada della metropolitana alle condizioni del manto stradale delle arterie alternative che gli automobilisti sono costretti a percorrere: «Ci siamo presi l’impegno che nei prossimi giorni ripuliamo la strada come è giusto che sia ma dobbiamo trovare una soluzione sistemica perché quella strada non è interesse di Eav e quindi verrà restituita al Comune di Giugliano».

Il pressing

Il sindaco Nicola Pirozzi ha chiesto dunque di dare un’accelerata ai lavori che stanno mettendo a dura prova residenti e commercianti. Sono diverse le attività che in questi due anni non hanno retto alla chiusura dell’asse viario e hanno abbassato per sempre le saracinesche. «Mi scuso con i cittadini che soffrono ma dobbiamo risolvere il problema relativo al sistema fognario che alla fine dei lavori otterrà dei benefici - dice -. Abbiamo chiesto di accelerare i tempi, ci hanno dato una deadline, speriamo che venga rispettata perché la città è stanca di parole e passerelle. Cerchiamo di dare risposte concrete ai cittadini, con oggi spero che abbiamo messo un punto su date e tempi».

Resta il problema delle condizioni in cui versa la viabilità alternativa. Via delle Camelie, in particolare, è impercorribile se non facendo slalom tra buche, voragini ed erbacce e resta la strada che gli automobilisti devono obbligatoriamente percorrere per raggiungere via Colonne arrivando da piazza San Nicola. Insomma il cantiere è diventato un incubo per residenti e commercianti e tutt’intorno è una vera e propria giungla urbana.