È ancora caos passi carrabili a Giugliano. L’arrivo in casa di migliaia di giuglianesi di nuovi avvisi di accertamento per il 2020 e il 2023 ha riacceso il caso che sta scatenando l’ira dei contribuenti. E così a intervenire ora è anche il sindaco Nicola Pirozzi. In un avviso il primo cittadino ha comunicato il cambio di società che si occupa della riscossione tributi e rassicurato che «per il 2023 nessuna iscrizione a ruolo o recupero coattivo sarà avviato nei confronti dei contribuenti che hanno presentato osservazioni, richieste di chiarimenti istanze di correzioni o di annullamento in autotutela fin quando non si sarà dato riscontro chiarendo se la somma risulta o meno dovuta».

A complicare la situazione, infatti, è il passaggio del servizio di riscossione per conto del comune di Giugliano da Municipia a una nuova società che ha vinto l’appalto, la Publiservizi. La prima ha i suoi uffici a Melito, così che molti giuglianesi, in queste settimane di caos, si sono rivolti direttamente all’ex concessionario per contestare vecchi e nuovi avvisi di accertamento. Municipia aveva creato una pec ad hoc per i passi carrai, prima di perdere l’appalto, dove inviare autocertificazioni, richieste di annullamento. Ma queste mail non si sa che fine abbiano fatto.

«Publiservizi Srl gestirà anche gli avvisi bonari dei passi carrabili anni 2021, 2022 e 2023 e in particolar modo provvederà a riscontrare tutte le istanze di chiarimenti, rettifica, annullamento in autotutela che i contribuenti presenteranno», si legge nella nota. «Il passaggio dal vecchio al nuovo concessionario ha generato qualche criticità applicativa e organizzativa. Una parte degli avvisi 2023 - scrive Pirozzi - sono stati emessi senza aver prima valutato le istanze in autotutela presentate dai contribuenti per le stesse fattispecie per le annualità 2021 e 2022».

Una delle criticità di questa procedura, sin dal primo momento, è che le richieste di pagamento sono giunte random a chiunque, anche a proprietari di passi carrai in strade private o di passi carrai a raso. E così tutti questi contribuenti sono stati costretti a presentare autocertificazioni in cui si spiega di non avere i requisiti per essere tassati.

Un disagio non da poco per tanti giuglianesi. L’iter è partito lo scorso dicembre. Poi il sindaco Pirozzi fece una conferenza per annunciare una sospensione di sei mesi. In questi giorni però i cittadini hanno dovuto riprendere tra le mani il plico riguardante il tributo visti i nuovi bollettini in arrivo. Sui social sono numerosi i post sul tema di cittadini inferociti. «Solo a Giugliano poteva accadere che venisse accertata contemporaneamente un'intera città per il 2020», scrive Francesco Taglialatela Scafati del gruppo Giuglianesi orgogliosi. A fargli eco un cittadino secondo cui «la cosa più scandalosa, se mai fosse possibile, è che non si capisce a chi ti devi rivolgere».

«L'Amministrazione comunale sta valutando l'applicazione di eventuali sanzioni penali nei confronti del vecchio concessionario Municipia Spa che con la sua gestione (mancato esame di tutte le istanze presentate in autotutela) ha generato confusione e malcontento tra i contribuenti” scrive nell’avviso la fascia tricolore. Sugli avvisi del 2020 Pirozzi fa sapere che “seguirà a breve un’apposita disposizione».