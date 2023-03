Giugliano: cocaina e hashish in casa, arrestati marito e moglie

A Giugliano i carabinieri della stazione di Monterusciello, insieme a quelli della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Luigi De Rosa e la moglie Delia Esposito.



Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 19 dosi di cocaina, 14 di hashish e 215 euro in contante ritenuto provento illecito. Con la droga anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

De Rosa, 46 anni, è recluso nel carcere di Poggioreale; per Delia Esposito, 37 anni, sono stati disposti gli arresti domiciliari.