Sono stati individuati e fermati i presunti rapinatori della Banca di Credito popolare di Giugliano. Si tratta di tre giovanissimi di 19 e 20 anni, del posto, che lo scorso 31 maggio misero a segno il colpo nell’istituto di credito di via Palumbo. I tre sono stati beccati dai carabinieri della compagnia di Aversa, tradotti presso il carcere di Poggioreale, e sono in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

La banda, dopo aver minacciato la cassiera con un taglierino, si impossessò di una cassetta di assegni, tessere bancomat e la chiave di un armadio corazzato.

I tre avevano volto coperto da mascherine, scaldacollo e cappucci.

Ma non sarebbe solo questo il colpo messo a segno dai malviventi. Due della banda, nei giorni precedenti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero tentato l’assalto all’ufficio postale di Capodrise, salvo poi essere messi in fuga dalla direttrice e dalle urla dei dipendenti. Pochi giorni dopo avrebbero provato a svaligiare un centro scommesse a Cesa armati di pistola. Anche in questo caso sono scappati per la resistenza opposta dai dipendenti dell’attività. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Luigi Poziello e Pietro Cesaro.