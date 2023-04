Giugliano, infermiera aggredita all'ospedale San Giuliano

Questa mattina a Giugliano in Campania, i carabinieri sono intervenuti nell'ospedale San Giuliano per la segnalazione di un'aggressione al personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, poco prima un giovane, arrivato in ospedale per il decesso di un parente, era stato redarguito dall'infermiera perché si stava aggirando all'interno di locali dell'area del triage dove non era consentito l'accesso. Il giovane a quel punto avrebbe prima spintonato l'infermiera e poi danneggiato anche la «pediera» di un lettino per poi allontanarsi.

La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri che esamineranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza e identificheranno l'aggressore.