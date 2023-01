Giugliano in Campania, il sindaco Pirozzi nomina la nuova giunta

A un mese dall'azzeramento della precedente giunta il sindaco di Giugliano in Campania, Nicola Pirozzi, ha annunciato oggi la nuova giunta. Dei precedenti assessori è stato confermato solo Pietro Di Girolamo del Pd. Chiamato a svolgere le funzioni di vicesindaco, l'architetto Francesca D'Alterio. Entrano nell'esecutivo Aniello Moccia, già dirigente in Regione Campania e con una esperienza a capo degli uffici tecnici di diversi comuni; Roberto Gerundo; assessore per due mandati al comune di Pozzuoli; Rosa Verde, psicologa esperta di risorse umane; Angelo Abbate, avvocato; Isabella Riccardo, Giulia Palma e Cristoforo Tartarone.