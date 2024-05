Giugliano, marcia di Braccialetti rosa: al fianco delle pazienti oncologiche e delle vittime di violenza

È ritornata l’onda rosa per le vie del centro di Giugliano. Si è tenuta oggi la marcia di Braccialetti rosa, l’associazione che da anni è al fianco delle donne, in particolare delle pazienti oncologiche e delle vittime di violenza. La marcia che si tiene a maggio, giunta alla sesta edizione, è divenuta ormai un appuntamento fisso che ogni anno coinvolge sempre più persone.

Un corteo “con le donne e per le donne” che ha visto la partecipazione di qualche centinaio di persone oltre che istituzioni e mondo della chiesa.

L’associazione fornisce sostegno con psicologi e avvocati alle donne vittima di violenza e alle pazienti oncologiche dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Per queste ultime, Braccialetti rosa mette a disposizione anche parrucche nel caso in cui ne dovessero aver bisogno durante i percorsi di cura.

Ma non solo, il sostegno psicologico l’associazione lo prevede anche per i figli di pazienti oncologici. La marcia è anche l’occasione per raccogliere fondi per le attività dell’associazione.

«Ormai si è creata una rete intorno a Braccialetti rosa - dichiara Vania D’Alterio dell’associazione -. Tante persone hanno creduto e credono nel progetto, tra questi il dottor Incoronato del San Giuliano con cui abbiamo una collaborazione costante. Quest’anno in più abbiamo portato avanti un progetto molto bello nelle scuole per l’educazione all’affettività, alle emozioni perché dopo la pandemia ci siamo resi conto che i ragazzi hanno bisogno di sapere come gestire le proprie emozioni e dove c’è un bisogno Braccialetti rosa c’è».