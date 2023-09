Giugliano-Melito, strade come fiumi: automobilista finisce in un tombino

Strade come fiumi, auto in panne o finite in tombini saltati: è lo scenario che si presenta a Giugliano quest'oggi a seguito del temporale che si è abbattuto sulla Campania. Anche stavolta, come spesso accade, un’automobilista è finita in un tombino saltato. E’ accaduto in via Signorelli.

La donna, mentre percorreva l’arteria tra Giugliano e Melito, a ridosso della metropolitana, è rimasta bloccata in un tombino che si è aperto a causa dell’imponente flusso d’acqua. L’automobilista ha dovuto attendere l’arrivo dei soccorsi. Traffico in zona perchè gli altri veicoli hanno dovuto fare slalom con l’auto bloccata.

Ma disagi si registrano anche in altre zone di Giugliano. Allagamenti in via Camposcino, lungo la cirucmvallazione esterna, via Marchesella, via Santa Caterina dove un camion è finito in panne, e ancora via Frezza e via Mugnano-Giugliano.

In diverse zone il manto stradale si è sbriciolato come in via Aporti all’incrocio con via Colonne e in via Agazzi. Gli automobilisti sono stati costretti a cercare percorsi alternativi o a procedere a passo d’uomo nei quartieri dove le strade si sono trasformate in fiumi in piena.