Stalli più stretti della norma. Strisce blu al risparmio, striscioline. Un vantaggio per chi incassa anche in vie non sono abbastanza larghe per sosta e transito. Una beffa per chi deve pagare. A Giugliano la denuncia arriva da un consigliere comunale di minoranza, Giovanni Pirozzi che si è preso la briga di andare a misurare larghezza e lunghezza delle strisce blu a pagamento. Un piano ripartito tre settimane fa con l’affidamento del servizio a una ditta e che ha scatenato un inferno di polemiche.

Stavolta oggetto delle polemiche non sono più le tariffe bensì gli stalli. L’esponente di Forza Italia in Consiglio ha misurato, metro alla mano, larghezza e lunghezza di alcuni stalli. In particolare l’anomalia, denuncia Pirozzi, sarebbe nei pressi della biblioteca di via Verdi. «Il Codice della strada sancisce che la larghezza degli stalli deve essere almeno due metri e 30 centimetri - spiega Pirozzi - Sin dalla loro tinteggiatura non mi convinceva la larghezza di quelli adiacenti la biblioteca, sicché ho proceduto alla misurazione che ha dato ragione al mio intuito visivo. Gli stalli adiacenti la biblioteca misurano in larghezza 154 centimetri e non a norma. Un cittadino che parcheggia sarà costretto a invadere la carreggiata creando ostacolo alla circolazione ed è passibile di contravvenzione. Ho chiesto l’eliminazione di quegli stalli non a norma - continua Pirozzi - risolvendo così anche un problema politico, ossia il messaggio sbagliato che si trasmetteva ai giovani costretti a sostenere dei costi non sopportabili per esercitare il loro diritto allo studio». D’altra parte, si vede anche dalla foto che sebbene l’auto sia parcheggiata a filo con il marciapiede una ruota esce dalla striscia blu.

I giovani dell’associazione «Uniti per il territorio» avevano già contestato la scelta dell’amministrazione di prevedere strisce blu nelle immediate adiacenze della biblioteca, costringendo così gli studenti a spendere anche 5, 6 euro al giorno per poter frequentare lo spazio pubblico. Ma sul caso degli stalli che non sarebbero a norma, l’assessore alla Viabilità e Polizia municipale, Angelo Abbate, fa sapere di «aver convocato un tavolo sulla questione per le verifiche del caso con la ditta e il responsabile del progetto».

Nella zona della parrocchia di San Pio X alcuni cittadini hanno invece denunciato che le strisce non sono lineari. Intanto l’intero piano di sosta è ancora oggetto di discussione e, dopo che la minoranza aveva chiesto una serie di modifiche, la scorsa settimana si è riunito un tavolo tra giunta, consiglieri di maggioranza, opposizione e dirigenti per valutare una revisione. Ciò che è maggiormente criticato sono le tariffe in centro di 1.50 euro l’ora, l’assenza di stalli bianchi nelle strade principali del centro, gli abbonamenti e i relativi spazi a questi dedicati.

«Stiamo valutando un ticket giornaliero per insegnanti, impiegati e commercianti - spiega il consigliere pentastellato Salvatore D’Agostino - Inoltre pensiamo di prevedere un abbonamento per i commercianti e uno sulle strisce blu ma con un costo molto più alto annuale per i residenti della zona 1». L’opposizione, che ha da sempre criticato il piano fa sapere di aver dato «all’amministrazione le indicazioni necessarie per venire incontro alle richieste dei residenti e dei commercianti - commenta il consigliere di minoranza Luigi Sequino -. Allo stesso tempo ci auguriamo che la cittadinanza collabori e soprattutto iniziamo ad assumere comportamenti più civili: basta auto in divieto di sosta, basta auto in doppia fila, basta auto sui marciapiedi».