È stata una settimana di disordini e caos all'ufficio tributi di Giugliano. E un'altra settimana di »passione» è alle porte, sempre a causa dei passi carrabili. La sede di via Aniello Palumbo è presa d'assalto da centinaia di contribuenti che in questi giorni stanno ricevendo gli accertamenti relativi all'anno 2020 e inferociti si stanno recando presso gli uffici delle entrate tributarie per chiedere spiegazioni.

Nonostante in tanti abbiano già inviato le autocertificazioni perché non proprietari di passi carrai o residenti in strade private, le richieste di pagamento continuano ad arrivare. E neppure l'avviso del sindaco Nicola Pirozzi ha risolto la questione. Ormai è dallo scorso dicembre che i giuglianesi si sono ritrovati a fare i conti con il nuovo tributo, mai pagato prima. Ma l'iter è stato tutt'altro che lineare. Ora però si è aggiunto un nuovo tassello alla vicenda che sta creando, per quanto possibile, ulteriore scompiglio. Per gli accertamenti esecutivi del 2020 dagli uffici di via Palumbo i cittadini vengono invitati a recarsi presso la sede di Municipia, la vecchia società di riscossione, che è a Melito. E anche lì in questi giorni c'è una incredibile ressa.

Uno dei problemi di questa storia è che è cambiata la società che si occupa della riscossione dei tributi per il Comune di Giugliano,Gli avvisi riportano ancora l'intestazione della precedente ditta ma ora in via Palumbo c'è la nuova società. Un caos ulteriore in una vicenda già complessa. Dal primo momento è stato evidente che molti avvisi sono stati inviati senza effettuare alcun controllo catastale. A ricevere la richiesta di pagamento sono stati e sono ancora tutt'oggi anche proprietari di abitazioni in strade private o di passi carrai a raso. Altro motivo di scompiglio lo si riscontra nei condomini doveè inviato e intestato a un solo residente della palazzina o del parco che dovrebbe, stando a quanto riferisce la società, provvedere alla raccolta della quota da parte di tutti i condomini.

«Nel parco abitiamo in 17 e l'avviso è arrivato solo a me - spiega un cittadino in fila -. Il manifesto del sindaco dice di non preoccuparsi ma finché c'è il bollettino a nome mio, mi preoccupo sempre. Mi ha messo ansia questa vicenda». Stesso caso di un altro contribuente: «Il passo carrabile è arrivato a nome mio per tutto il condominio e già ho richiesto il cambio di intestazione una volta, ora mi è arrivato anche il 2023 e il 2020. Publiservizi dice di andare da Municipia a Melito ma sull'avviso c'è scritto che dobbiamo venire in via Palumbo. Una gestione vergognosa, io una sola giornata libera ho dal lavoro e non posso perdere il mio tempo qui». Una donna residente a Varcaturo, invece, racconta di abitare in una strada privata e nonostante ciò di aver comunque ricevuto la richiesta di pagamento: «A casa mia non c'è fogna, non arriva il gas, quando piove ci allaghiamo. Ho atteso un'ora e mezza fuori l'ufficio per sentirmi dire di andare a Melito».

Il sindaco Pirozzi la scorsa settimana ha fatto sapere che «Publiservizi Srl gestirà anche gli avvisi bonari dei passi carrabili del 2021, 2022 e 2023 e provvederà a riscontrare tutte le istanze di chiarimenti, rettifica, annullamento in autotutela che i contribuenti presenteranno. Una parte degli avvisi 2023 - scrive Pirozzi - sono stati emessi senza aver prima valutato le istanze in autotutela presentate per 2021 e 2022». Per il 2020, il sindaco fa sapere che «seguirà a breve un'apposita disposizione».