Hanno incontrato il prefetto di Napoli i residenti della fascia costiera di Giugliano per discutere dell'emergenza sicurezza tra Lago Patria, Licola e Varcaturo. Ieri in Prefettura si è tenuto un nuovo Comitato per l'Ordine e la sicurezza alla presenza del sindaco Nicola Pirozzi e di una delegazione di cittadini. Il prefetto Michele di Bari, a margine del comitato, ha parlato di «incontro proficuo» e detto di aver «disposto il potenziamento dei servizi soprattutto in zona costiera: i cittadini ci hanno consegnato una serie di proposte che stiamo valutando attentamente». «Il prefetto Di Bari si è mostrato una persona molto concreta ed operativa ed ha capito il disagio delle famiglie della nostra comunità - fanno sapere i cittadini del comitato presenti al tavolo -. Ha anzitutto confermato che l'indice relativo ai furti in appartamento è cresciuto e rappresenta un indicatore su cui intendono porre massima attenzione. La nostra richiesta di aiuto alle autorità è fondata e loro intendono attivarsi in maniera concreta. Come detto dal prefetto, ci rivedremo tra un mese per verificare insieme l'avanzamento degli impegni presi, certi che le autorità tutte avranno fatto la loro parte come promesso».

I cittadini, esasperati dai continui furti e rapine, al tavolo hanno presentato una serie di proposte per contrastare l'escalation criminale. Tra queste l'incremento delle forze dell'ordine sul territorio, la riapertura del posto di polizia sul territorio della fascia costiera, potenziamento, messa in sicurezza e manutenzione del sistema di videosorveglianza con maggiori aree di ripresa nella zona mare della città. Per i cittadini è necessario un incremento dei portali per la lettura delle targhe e la remotizzazione delle immagini alle centrali operative delle forze dell'ordine. Intanto un altro furto c'è stato nella notte tra giovedì e venerdì.

A finire nel mirino la braceria Monnalisa in via Staffetta, a Varcaturo. Secondo quanto riportato dal giovane titolare del locale attraverso un post sui social, i malviventi hanno portato via una quantità considerevole di prodotti alimentari, tra cui carne e vini pregiati; sottratti anche soldi dalla cassa automatica. La denuncia del raid è stata accompagnata da un messaggio di amarezza da parte del proprietario: «Spero che le mie urla di rabbia facciano in modo da riunirci tutti e capire realmente come dare una svolta a questa cosa, altrimenti sarà sempre più dura» si legge nel post.

I residenti della fascia costiera da tempo denunciano l'allarme criminalità. Nei mesi scorsi hanno anche attivato un gruppo Whatsapp chiamato "Occhi aperti, vicini" per tenersi aggiornati su raid ed eventuali avvistamenti. «È giusto che lo Stato ponga al centro dell'attenzione gli interventi per tutelare i nostri concittadini - dice il sindaco Pirozzi -. Ci sarà l'aumento del pattugliamento, un potenziamento del sistema di videosorveglianza e qualche vigile in più che fa bene alla nostra comunità». I fari sulla fascia costiera giuglianese si sono accesi quando la scorsa domenica i residenti hanno inscenato una protesta in occasione dell'arrivo del presidente della Regione De Luca per l'inaugurazione delIn quell'occasione il governatore aveva invitato i presenti a sollecitare un intervento del Viminale.