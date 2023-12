Sono scesi in piazza i residenti del condominio «La rinascita» di via Bosco a Casacelle che lo scorso 10 ottobre hanno ricevuto un ordine di sgombero dalla Procura di Napoli Nord. Ieri mattina in piazza Matteotti hanno esposto striscioni chiedendo alle istituzioni di individuare una soluzione, dato che da un momento all'altro potrebbero trovarsi senza un tetto. Molti di loro hanno situazioni complesse con familiari disabili, malati oncologici e figli minori.

«La casa è un diritto» hanno gridato i circa 30 manifestanti. «Dal 10 ottobre non stiamo vivendo più - spiega una signora, madre di un figlio autistico -. Stiamo protestando pacificamente perché avere una casa è un diritto. Ho un figlio invalido e parlo a nome di tutti i disabili del mio quartiere che devono essere tutelati e avere un alloggio". "Più alloggi popolari e meno persone senza casa" si legge su uno degli striscioni. E ancora "Famiglie dimenticate dall'amministrazione".

Il condominio «La rinascita» è stato dichiarato inagibile e per questo è scattato l'ordine di sgombero. Da un momento all'altro potrebbero arrivare le forze dell'ordine e allontanare le 42 famiglie. Quasi tutti hanno gli scatoloni pronti, alcuni hanno già smontato i mobili dell'arredamento e vivono in questo limbo ma soprattutto con la paura di non avere più un'abitazione. Le cosiddette palazzine rosa di via Bosco sono state spesso anche al centro di fatti di cronaca visto che è uno dei più grandi sversatoi di rifiuti di ogni genere nonché luogo di degrado e incuria. Qualcuno dei residenti avrebbe lasciato casa ma c'è anche chi ha portato via persino porte e infissi.

In un incontro qualche settimana fa al Comune è stato offerto un importo di 3mila euro a nucleo familiare tramite dei fondi regionali. Proposta però che non soddisfa le famiglie. «Abbiamo diritto a una casa - spiega un'altra manifestante -. Non possiamo essere sgomberati in poco tempo. Purtroppo è anche difficile affittare un appartamento, i proprietari vogliono referenze, busta paga e per noi non è facile. Il primo cittadino deve venirci incontro, trovare una collocazione».

Sul posto è poi arrivato il sindaco Nicola Pirozzi che ha interloquito con i residenti che chiedono alloggi popolari, sistemazioni alternative ma il primo cittadino ha spiegato che non ce ne sono disponibili sul territorio. Nei prossimi giorni potrebbe essere riconvocato un nuovo tavolo al Comune sulla questione. La paura di molti è di ritrovarsi proprio nei giorni delle festività natalizie senza un tetto. A solidarizzare con le famiglie ieri in piazza anche alcuni esponenti di Potere al Popolo.

«La soluzione è dare case alla gente non può essere sbattere persone per strada - commenta Giuliano Granato, portavoce di Potere al popolo -. Sgomberarle significa costringerle ad andare sotto un ponte e peggiorare una situazione già complicata. Il ruolo della politica è garantire il diritto alla casa già previsto dalle normative. Se non si è fatto nulla in 40 anni non è certo colpa dei cittadini e delle cittadine ma di una politica che, anche nella nostra regione, è stata ferma. Servono risposte».