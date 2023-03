Giugliano, non vuole attendere il suo turno in ospedale: aggressione in pronto soccorso

Ancora un’aggressione al personale sanitario dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Ieri un 43enne di Calvizzano ha inveito contro medici e infermieri del pronto soccorso. L’uomo, giunto dopo un incidente stradale, era in attesa di essere visitato e medicato quando ha dato in escandescenze.

Calci e pugni contro le porte del pronto soccorso oltre che invettive nei confronti di medici e infermieri. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano Villaricca guidati dal primo dirigente Alfredo Carosella.

L’uomo è stato denunciato per percosse. I sindacati chiedono l’istituzione di un drappello di polizia o “di stabilire delle ronde ogni ora da parte delle pattuglie di zona e del commissariato di riferimento per marginalmente arginare questo fenomeno” scrive la Cisl Fp in una nota.