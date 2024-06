È il primo vero ospedale che sarà realizzato a Giugliano quello presentato ieri dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca: 152 posti letto, 70mila metri quadri, sei sale operatorie, un eliporto e 500 posti auto. Sono i numeri del nuovo nosocomio che la Regione ha previsto nella terza città della Campania e presentati ieri nel corso di un’iniziativa di Campania Libera all’istituto Minzoni.

APPROFONDIMENTI Giugliano, in ospedale

«il corredino sospeso» Ospedali sotto attacco

flash mob dei medici Ospedali, il prefetto:

due nuovi drappelli

Un investimento partito da 70milioni di euro ma che dovrebbe arrivare a cento milioni secondo quanto annunciato e assicurato dal governatore già precedentemente.

L’idea

Si tratta di un ospedale modulare, vuol dire che in caso di maggiori stanziamenti economici si potrà prevedere la realizzazione di ulteriori edifici. Al momento sono previste sei sale operatorie di cui quattro ordinarie, una ibrida e una robotica. L’idea è dotare l’area del giuglianese di una struttura sanitaria all’avanguardia. La zona scelta è la Circumvallazione esterna, in un vasto lotto che va dall’area in cui c’è la caserma della guardia di finanza al centro commerciale. La posizione agevolerà anche i comuni del basso casertano come Villa Literno e Parete. E in vista del complesso sanitario è previsto anche un nuovo svincolo dell’asse mediano così da agevolarne la viabilità. L’iter procedurale è a buon punto. A fine mese dovrebbe essere dato il via definitivo al progetto esecutivo. Poi si passerà alle gare.

«Non potevamo lasciare la terza città della Campania in condizione di precarietà sotto il profilo sanitario - ha detto De Luca -. Abbiamo approvato il finanziamento, faremo le corse per aprire il cantiere tra dicembre e gennaio. E imporremo a chi vince la gara di prevedere il terzo turno: si lavora anche di notte». Il nuovo nosocomio, ha chiarito De Luca, sarà necessario e fondamentale anche per il problema del bradisismo. «Sarà un ospedale realizzato in maniera innovativa, sarà assicurata la tenuta sismica e servirà ovviamente per tutto il territorio, non solo Giugliano». Nel corso dell’evento il presidente ha fatto cenno ai fondi Fsc e agli stanziamenti per la sanità da parte del governo: «Stiamo lavorando per una sanità vicina ai cittadini. Se sarà necessario torneremo a Roma - ha tuonato -. Dobbiamo essere la prima sanità d’Italia».

I tempi

Il prossimo passo sarà dunque la posa della prima pietra che, come l’evento di ieri, sarà un momento storico per la città. L’iniziativa di presentazione è stata promossa da Campania Libera che con il capogruppo in Consiglio regionale, Giovanni Porcelli, sta seguendo l’iter. «Dare un servizio sanitario serio e adeguato in provincia vuol dire anche alleggerire il carico degli ospedali e dei pronto soccorso napoletani - ha commentato Porcelli -. Questo è uno dei progetti di edilizia sanitaria più importanti per la Regione».

Il San Giuliano di via Basile quando nacque fu “adattato” ad ospedale dato che la struttura era in realtà nata per altra destinazione. Negli anni sono poi stati fatti ampliamenti, soprattutto il pronto soccorso. Ma restano le criticità strutturali e di personale. Il San Giuliano serve un’utenza di oltre 300mila abitanti tra Giugliano, Villaricca, Qualiano, Melito, Mugnano e Marano.