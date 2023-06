Giugliano, ruba un monopattino elettrico e minaccia la vittima col coltello: arrestato algerino

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di polizia Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in corso Campano per una segnalazione di una persona armata di coltello.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato personale della polizia municipale che stava controllando due uomini; inoltre, hanno accertato che uno di essi, poco prima, in via Pozzo Nuovo aveva rubato il monopattino elettrico parcheggiato in strada dell’altro che lo aveva inseguito, ma l’uomo lo aveva minacciato con un coltello nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Infine, gli agenti hanno rinvenuto poco distante il coltello della lunghezza di quindici centimetri che era stato utilizzato poco prima.

Così un 23enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.