Giugliano: blitz nel campo nomadi, sequestrate 53 auto

All'interno del campo nomadi di via Carrafiello i carabinieri di Giugliano e quelli del gruppo di Castello di Cisterna, accompagnati dai militari dell'esercito italiano, dalla polizia metropolitana e dal personale tecninco dell'enel, hanno trovato un sistema di tubature abusivo che serviva, non solo per saziare la sete di chi abitava all'interno del campo, ma anche per dissetare dei galli, un agnello e un ariete dalle corna arricciate legato con una corda ad una grata arrugginita. Sarà l'ASL veterinaria ad occuparsi di questi animali.

Tre militari, inoltre, scendendo dalla loro auto per effettuare i controlli, mentre si avvicinavano al montone, sono stati avvertiti che «la corda è molto lunga e Bambi è sempre nervosa! Tira testate!». Gli uomini a lavoro, dopo aver identificato i presenti, hanno sequestrato 53 auto, alcune rubate, tutte sprovviste di assicurazione.

Inoltre è stato ritrovato anche del rame all'interno del cofano di un furgone. Un uomo è stato denunciato per guida senza patente mentre provava ad uscire dal campo da una stradina sterrata. Successivamente sono arrivati anche i servizi sociali, e hanno verificato le condizioni degli abitanti e soprattutto quelle dei tanti bambini presenti.