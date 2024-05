Nella mattinata del 23 maggio 2024, in Giugliano in Campania, località Varcaturo, i militari del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 10 Reggimento Carabinieri Campania e della locale Stazione Carabinieri, nel contesto di un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto dei fenomeni criminosi correlati alla falsificazione di documenti identificativi, hanno operato l’arresto in flagranza di reato di un cittadino ghanese 45enne, regolarmente presente sul territorio nazionale, poichè ritenuto responsabile di detenzione di documenti identificativi falsi validi per l’espatrio.

APPROFONDIMENTI Napoli, passaporti falsi per sfuggire a controlli Soldi falsi comprati sul mercato on line a Napoli Targhe auto, lo scandalo della mega truffa agli automobilisti

La perquisizione del sospettato ha consentito il sequestro dei seguenti documenti falsi intestati a soggetti provenienti da paesi centro-africani: 19 carte di identità elettroniche italiane valide per l’espatrio, 16 permessi di soggiorno italiani, 6 carte di identità elettroniche olandesi e belghe, 9 passaporti italiani, belgi e inglesi 4 patenti di guida italiane, inglesi e polacche e 5 tessere sanitarie italiane.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, in aderenza alle disposizioni impartite dalla competente A.G., è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.