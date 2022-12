Salta l'adozione del Puc e il sindaco azzera la giunta. Sono giorni di fermento politico a Giugliano dopo che giovedì è stata rinviata l'adozione del nuovo piano urbanistico comunale. Non c'era l'unanimità dei partiti che compongono la maggioranza e degli assessori, così il primo cittadino ha fatto un passo indietro e deciso di rinviare il provvedimento. Un minuto dopo Nicola Pirozzi ha annunciato agli assessori che la giunta sarebbe stata azzerata. Insomma, punto e a capo. Queste giornate natalizie saranno il momento per Pirozzi di riflettere su come procedere, se con una giunta tecnica o politica. Ma comunque facendo un passo indietro. Tutto nasce con il nuovo piano urbanistico comunale. E l'accusa che in queste settimane è stata mossa al sindaco e all'assessore all'Urbanistica Giuliana Di Fiore è di mancata condivisione con i partiti e la città. Pirozzi ha giustificato il rinvio con l'arrivo della proroga da parte della Regione.

«Mi meraviglia la mancata conoscenza della storia di qualche consigliere comunale - è la replica di Pirozzi - Il Puc nasce con il centrodestra, continua con Poziello e finisce con me e poi dicono che non c'è condivisione. Tutti hanno dato un contributo al puc, ma quando si tratta di prendere delle decisioni si devono prendere. Visto che lo conoscono tutti mi attendo un voto unanime da parte di tutto il consiglio comunale, maggioranza e minoranza». I problemi principali li hanno sollevati gli esponenti di Azione e una parte del Pd, partito del sindaco: «C'è necessità di maggiore coinvolgimento sia delle forze politiche che della città - spiega il capogruppo dem Diego D'Alterio - È fisiologico un azzeramento della giunta, sarà importante che nel prossimo esecutivo ci siano persone competenti e che lavorano». La necessità di accelerare Pirozzi la giustifica con il «termine fissato dalla Regione, pena il commissariamento. E una classe politica che si rispetti fa del proprio meglio per evitare di farsi commissariare sullo strumento che determina lo sviluppo della città da qui ai prossimi anni». Ma l'appello a votare all'unanimità il testo non è ben accolto dal centrodestra: «È vero che il Puc è iniziato con il centrodestra ma in un'epoca storica ormai passata dove sono cambiati gli scenari - replica il consigliere di minoranza Giovanni Pirozzi - La maggioranza dovrebbe condividere il provvedimento con le attuali forze politiche».

Ancora più duro Paolo Liccardo: «Sanno bene che si sono spinti oltre il limite democratico. Non siamo stati messi nelle condizioni di esprimere un indirizzo e nemmeno di controllare cosa sia stato fatto nel segreto delle stanze private». Ora la partita da giocare è tutta sulla composizione della nuova giunta e il dilemma è tra tecnica o politica, dare una sterzata oppure no».