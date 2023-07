È la prima spiaggia inclusiva, gratuita e attrezzata da parte del Comune. Un pezzo di costa del litorale di Giugliano adatto anche ai diversamente abili che potranno così concedersi giornate di mare a due passi da casa. È stata inaugurata ieri la spiaggia di Licola, a ridosso di piazza Cristoforo Colombo, che fino a ieri era un arenile abbandonato e che oggi è un lido con ombrelloni, sdraio, lettini, docce e soprattutto con tutti i comfort e le attrezzature necessarie a persone diversamente abili.

Sono 60 i posti a disposizione e si accede gratuitamente, previa prenotazione tramite Whastapp al numero 3509707841. Il Comune ha provveduto a installare 60 ombrelloni, 60 sdraio, 60 lettini, docce, fontanine lavapiedi, passerella in PVC, 3 sedie job per disabili, bagni chimici per disabili e non, un'area giochi per persone diversamente abili, assistenza ai bagnanti e ai disabili sette giorni su sette, servizio di salvataggio e servizio notturno di vigilanza. A supporto è prevista anche una navetta che consente il trasporto da casa alla spiaggia e ritorno. Un servizio aperto a tutti, non solo ai cittadini di Giugliano.

A occuparsene è la cooperativa Network sociali. «Al lido possono accedere disabili e accompagnatori fino a 3-4 persone», spiega Genny Amore della cooperativa che ha vinto l'appalto. Già ieri erano presenti alcune persone diversamente abili che hanno potuto godere per primi della spiaggia. Un modo dunque per concedere gratuitamente anche a chi ha disabilità di ogni tipo, o chi è meno abbiente di vivere l'estate in città e godere di qualche ora di sole e mare di un litorale che negli ultimi anni è divenuto quasi interamente balneabile. «Ho ricevuto tantissimi abbracci da persone speciali che continuavano a ringraziarmi per questa iniziativa. Mi hanno emozionato - ha detto il sindaco Pirozzi - Quegli abbracci, quelle strette di mano, quei sorrisi, restano le principali motivazioni per andare avanti ancora più determinato». Il progetto, voluto dall'amministrazione, ha attinto fondi da un bando regionale e dunque è a costo zero per il Comune. Tra allestimento e gestione la spesa è pari a 160 mila euro. «Valorizzare il nostro litorale è sempre stata una mia prerogativa a partire dal primo anno di insediamento - ha detto il consigliere Stefano Palma che già due anni fa si interessò per attrezzare quella stessa spiaggia che però fu poi vandalizzata - Permettere ai cittadini di avere dei servizi che definisco "primari e fondamentali" nella propria città è cosa giusta e di nostro interesse come amministrazione politica».

All'inaugurazione era presente anche la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone: «È un primo passo verso la riqualificazione del litorale che è la ricchezza del nostro territorio», ha commentato. Il primo cittadino fa sapere poi che questo è il primo piano di riqualificazione dell'area costiera di una lunga serie: «Abbiamo già un progetto Pnrr per piazza Cristoforo Colombo e la pineta con un finanziamento di oltre 7 milioni di euro. Stessa cifra anche per la via del mare e per il lido ex Nato. È una vera e propria strategia di rinascita della fascia costiera, la nostra. Bisogna avere solo un po' di pazienza».