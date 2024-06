Lo stadio De Cristofaro di Giugliano avrà la sua curva. Sono partiti i lavori per realizzare il nuovo settore tanto richiesto dagli ultras. Il nome già c’è e sarà curva Liternum, a richiamare le origini della città.

Saranno 1500 i nuovi posti a sedere per un totale di settemila spettatori che potranno assistere ai match nella struttura di via Epitaffio. Ad oggi c’è una struttura in ferro inutilizzata. La consegna dell’opera, dal valore di un milione trecentomila euro, è prevista per la fine del 2025.

La curva è scoperta e realizzata sul lato Sud dell’impianto. «Faremo il possibile per regalare quanto prima ai tifosi del Giugliano un settore che esprime amore per i nostri colori ed aggregazione» commenta il sindaco Nicola Pirozzi. Il De Cristofaro è la casa del Giugliano calcio che milita in serie C e la curva è stata più volte reclamata, da tifosi e società. L’impianto di Casacelle solo da qualche anno è ritornato a vivere in quanto negli anni bui della squadra gialloblu, quando il titolo fu ritirato a seguito di una rissa in campo quando era in Eccellenza, è stato abbandonato al degrado e all’incuria. Poi con una serie di finanziamenti è stato rimesso in sesto e ha riaperto le porte a calciatori e tifosi.

«Il progetto della curva prova a dare forza a un progetto calcistico di grande spessore - commenta il consigliere comunale con delega allo Sport, Francesco Cacciapuoti -. Proviamo a dare alla città un settore popolare, accessibile a tutti. Un impegno preso da tempo con la città, con i tifosi e la società, soprattutto a seguito dei grandi risultati che squadra e club stanno conseguendo». Quest’anno per la prima volta i gialloblu si sono qualificati ai playoff di C. «Abbiamo iniziato i lavori anche per l’illuminazione esterna garantendo maggiore sicurezza all’entrata e all’uscita dal campo - prosegue Cacciapuoti -. Ma ciò che teniamo a sottolineare è che anche questo cantiere ha aderito ad una associazione antiracket, nel solco di una forte volontà da parte delle istituzioni di schierarsi contro chi estorce».