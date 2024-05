Giugliano, tragedia sfiorata in centro: camion dei rifiuti si schianta su un'impalcatura

Tragedia sfiorata questa mattina a Giugliano. Un camion della nettezza urbana si è schiantato in un’impalcatura di via Dante Alighieri. La struttura ha ceduto ed è finita sul mezzo. Il conducente è fortunatamente riuscito a uscire dal camion. Non ha riportato gravi ferite.

L’impatto è avvenuto all’alba di questa mattina. Il boato ha svegliato diversi residenti della zona tra via Veneto e via Licoda.

Dalle indagini degli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Nacar, si è appurato che il camion si è schiantato nell’impalcatura probabilmente per una manovra errata.

La strada è stata chiusa al traffico e questo ha paralizzato la circolazione in centro. Indagini in corso da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto ed accertare eventuali responsabilità e conformità della struttura installata per effettuare lavori di ristrutturazione. L’autista, intanto, è stato sanzionato.