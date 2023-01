Giugliano, tre rapine quasi allo stesso tempo: colpiti due bar e una pizzeria

Tre rapine avvenute ieri sera, quasi contemporaneamente, nei comuni di Giugliano e Casandrino, in provincia di Napoli. La prima rapina intorno alle 21.20 in via Appia a Giugliano, nel bar all'interno del distributore di carburante. Qui sono entrate tre persone a volto coperto e armate di fucili e pistole, che si sono fatte consegnare l'incasso e poi sono scappate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giugliano.

Poco più tardi, intorno alle 22.15, a Casandrino ci sono state le altre due rapine. Anche in questi casi tre persone, a volto coperto e armate di fucili e pistole, si sono impossessate del denaro contenuto nelle casse di due esercizi commerciali: un bar in via Paolo Borsellino e una pizzeria in via Pasquale di Pasquale. Assalti collegati? Indagano i militari.