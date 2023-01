Giugliano, uomo nudo vicino la scuola: arrestato un 36enne di origini colombiane

Un uomo nudo, che gira in auto nei pressi della scuola. É stato arrestato dai carabinieri il 36enne di origini colombiane che a Giugliano circolava a bordo del suo veicolo nei pressi di un istituto scolastico. Diversi gli episodi che lo vedono coinvolto. L'ultimo è accaduto ieri mattina. L'uomo, nudo, è seduto in auto vicino la scuola e viene riconosciuto da una giovane studentessa. La ragazza chiama subito i militari, segnalando la presenza dell'uomo che aveva già visto in un'altra occasione. Il 12 gennaio scorso, infatti, il 36enne era già stato visto nei pressi dell'edificio scolastico e aveva anche cercato di avvicinare la studentessa, intimandole di salire in auto. La giovane ha rifiutato, è fuggita impaurita e ha denunciato il fatto ai carabinieri, che hanno iniziato a indagare. L'episodio di ieri mattina è stato seguito dall'arresto dell'uomo, sorpreso nuovamente con in auto con pantaloni e mutande abbassate. Ora è in attesa di giudizio e dovrà rispondere dei reati di atti persecutori e atti osceni in luogo pubblico.