Giugliano, valzer di sacerdoti dopo la nomina a vescovo di Rega

Valzer di sacerdoti tra le parrocchie e il Santuario dell’Annunziata di Giugliano. Ieri il vescovo Angelo Spinillo ha comunicato, al termine della concelebrazione delle solenni 40 ore presso la Congrega della Natività di Maria Santissima, le nuove chiese assegnate ai preti. Spostamenti, passaggi di testimone che sono previsti dalle diocesi dopo anni che un sacerdote stanzia in una chiesa.

La notizia era nell’aria già dalla nomina di monsignor Stefano Rega a vescovo della diocesi di San Marco Argentano-Scalea in Calabria.

A succedere proprio a Rega alla parrocchia di San Nicola è don Vincenzo Apicelli, per anni rettore del Santuario dell’Annunziata dove invece arriverà don Luigi Pugliese che lascia la chiesa di Ponte Riccio, periferia della città. Proprio qui, nella parrocchia di San Matteo, la nuova guida sarà don Massimo Condidorio, attualmente vice parroco nella chiesa di San Marco. Monsignor Spinillo ha poi indicato don Massimo Del Prete rettore del convento Santa Maria delle Grazie che è chiuso dalla scorsa estate, da quando l’ordine provinciale dei frati ha imposto la chiusura per mancanza di vocazioni. Da adesso dunque riprenderà normalmente la vita pastorale anche nel convento dei monaci come fino a quando è stato abitato e vissuto dai francescani. Infine, a sostituire don Massimo nella parrocchia di Sant’Anna sarà don Giuseppe Cartesio.