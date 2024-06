Quattro e trenta. È l'orario della sveglia che Hassan imposta sul suo Nokia. Uno di quelli con ancora i tasti e senza rete internet. Gli resta qualche ora prima che suoni. E intanto dorme su un vecchio materasso senza lenzuola, appoggiato sul pavimento di un palazzo abbandonato. Poi il cellulare vibra. Deve alzarsi e pedalare. Ma soprattutto sperare di essere scelto e caricato su un camion che lo porti a lavoro. Sottopagato, non regolamentato, non tutelato. Alle cinque arriva alla rotonda accanto al parco commerciale Grande Sud di Giugliano. Parcheggia la sua bicicletta nello spartitraffico di via San Francesco a Patria.

La lega al guardrail con una catena arrugginita, attraversa e si siede sul ciglio della rotatoria. Con lui una trentina di uomini, tutti africani e in cerca di lavoro. Tentano la fortuna. La dea bendata per loro è l’autista dei camion, che arriva nel punto di raccolta, accosta vicino alla folla e sceglie quanti uomini far salire. Chi far lavorare. Con lo stesso criterio delle esecuzioni dei campi di concentramento: i più forti e in forma se la cavano.

La selezione

E così Hassan sale. Non sa bene dove andrà e cosa farà. Non sa nemmeno quante ore lavorerà e quanto lo pagheranno. Ma l’importante è che lo facciano, perché a lui serve sopravvivere. Comprarsi da mangiare e mandare qualche soldo ai figli in Nigeria. Il camion di Hassan prende la direzione del Lago Patria. Ad attenderlo un campo di frutta e verdura. Pomodori per lo più. Li deve raccogliere e sistemare in cassette di plastica, poi metterle in ordine per il trasporto al mercato ortofrutticolo. Sotto il sole di giugno senza sosta, acqua e cibo. Ma lui lavora cercando di non mostrare la fatica.

La speranza è che il «padrone» lo noti e gli dia la possibilità di guadagnare anche il giorno dopo. E quello dopo ancora. Come fosse un lavoro stabile. Ma a regolamentarlo è solo la parola. Intanto l’orologio segna mezzogiorno e gli viene concessa una pausa, anche qualche pomodoro. Però quelli non adatti alla vendita, marci o brucati dai vermi. Hassan li mangia, perché altro non ha e la giornata di raccolta sarà ancora lunga. Altri li mette in tasca per la cena. Una piccola sosta all’ombra e poi torna sul campo coltivato. A mani nude, con tagli e calli: i segni delle giornate del «lavoro di fortuna».

La giornanata

Ci sono ventotto gradi alle ore quindici e trenta. Il «padrone» dice ad Hassan che ha finito. È stato bravo, ha riempito venti cassette. Domani potrà tornare. Lo carica di nuovo sul furgone, ma stavolta deve stare attento: con lui ci sono i frutti del suo lavoro, non li deve schiacciare sedendosi. Così si accovaccia e cerca di riposare durante il viaggio. Il camion lo riaccompagna al «parcheggio» delle biciclette. Fermo davanti all’ingresso dell’ex Auchan lo fa scendere. L’autista lo paga con una banconota da venti: circa due euro all’ora e un euro a cassetta. «Sono stato fortunato – racconta -. Lavorare in campagna non è il lavoro più duro che ho fatto. Una volta ho trasportato grandi mattoni in un cantiere per ore. Dopo non riuscivo a camminare. Ma mi pagarono quaranta euro. Quello conta.

La mattina ti svegli e non sai mai cosa accadrà. Se riuscirai a lavorare, a mangiare». E mentre slega la catena del suo unico mezzo di trasporto spiega che quella strada di Giugliano per loro funge da ufficio di collocamento. Un’agenzia del lavoro nero. «Questo è il nostro punto d’incontro. Noi africani sappiamo che qui ci vengono a prendere per farci lavorare. E i padroni sanno che noi siamo qui ad aspettarli. C’è un passa parola. A volte non serve arrivare alla rotonda, già lungo la strada ti si affiancano camion e ti chiedono se vuoi lavorare. Nei casi fortunati ti danno appuntamento». Intanto Hassan sale in sella alla sua bici, esce dallo spartitraffico e si immette sulla strada verso quella che per lui è casa. In tasca il suo guadagno. Il simbolo dello sfruttamento: venti euro e qualche pomodoro.