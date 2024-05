«Ci vediamo qui il 20 maggio. Abbiate pazienza» disse il governatore Vincenzo De Luca ai cittadini giuglianesi durante l’inaugurazione del parco di Liternum. «Serve tempo per garantire la vigilanza notturna» motivò il sindaco Nicola Pirozzi dal palco. Ma quel tempo non è bastato. Ne serve altro. Ieri i cancelli d’accesso al lungolago di Patria sono rimasti chiusi. E lo saranno almeno fino a giugno.



«Sono ancora da ultimare le procedure d’affido alla ditta di vigilanza notturna» spiega il sindaco. Lo scorso 5 maggio Giugliano era in festa. Felice per l’inaugurazione del parco archeologico-naturalistico di Liternum. Alla presenza del presidente della Regione Campania e del sindaco sono stati restituiti alla popolazione circa 70mila mq di verde attrezzato. Oltre tre chilometri di percorso pedonale con ponti sull’acqua, sette isole di osservazione archeologica, cinque punti di sosta attrezzata con panchine (accessibili ad anziani e disabili), una struttura per il bird-watching, un pontile d’attracco per le canoe, un percorso fitness e un palco per spettacoli.

Da un lato i resti della città marittima di Scipione l’Africano, dall’altro le sponde del lago Patria. Al centro quello che De Luca ha definito essere «il più bello della Campania». Una bellezza che però arriva dopo anni di degrado e abbandono.



La ricostruzione

Prima dello scorso dicembre, mese d’inizio dei lavori, questa distesa di verde era completamente inquinata da rifiuti ed erba infestante. Sono serviti quattro mesi di lavoro (uno interamente dedicato alla rimozione della spazzatura) e due milioni di fondi Pics per far rivedere le acque del lago. Ma non solo: dai cantieri sono riaffiorati anche dei reperti archeologici, come i basoli ben conservati della via Domitiana e impianti termali risalenti al I secolo d.C. Avviate anche le procedure di esproprio per due edifici costruiti lì abusivamente. Durante l’inaugurazione, dal palco il presidente De Luca e il sindaco Pirozzi avevano chiesto ai cittadini pazienza.

«Il parco è stato attrezzato con un impianto di video-sorveglianza – dichiarò in quell’occasione il sindaco -. Ma non basta. Ultimamente ci sono molti atti vandalici a Giugliano, soprattutto in zona costiera. Serve maggiore controllo. Abbiamo creato un sito di considerevole importanza. Non possiamo permettere che venga vandalizzato o saccheggiato. Lo apriremo tra pochi giorni per garantire una vigilanza notturna contro furti e inciviltà».



Gli impegni

A queste dichiarazioni seguirono quelle di De Luca, che rivolgendosi ai bambini presenti li esortò a proteggere il parco «come fosse il giardino di casa vostra». E poi ai genitori aggiunse: «Abbiate pazienza, ci rivediamo qui il 20 maggio». Ma quel tempo annunciato si è rivelato insufficiente.



«Sono ancora in corso le procedure per l’affido alla società che si occuperà della vigilanza notturna – ha dichiarato ora il sindaco Nicola Pirozzi -. Non ho ancora una data certa di riapertura. Quando la saprò sarò felice di comunicarla a tutti». Quindi non resta che avere ancora pazienza.