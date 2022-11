Giugliano, volano pannelli dal tetto: i residenti protestano bloccando la strada

Volano lamiere dal tetto e i residenti protestano bloccando la strada. E’ quanto accaduto oggi a Giugliano, nel quartiere Casacelle.

Il forte vento ha divelto le lamiere dei tetti dei cosiddetti “Fabbricati pesanti” di via Casacelle che sono così finite giù su alcune auto che erano parcheggiate in strada. Per fortuna non si sarebbero registrati feriti.

I residenti hanno raccontato di aver chiamato forze dell’ordine, vigili del fuoco per chiedere aiuto ma visto che fino al primo pomeriggio non c’era stato nessun intervento hanno deciso di manifestare.

Alcune decine di abitanti del complesso residenziale di edilizia popolare hanno così bloccato la strada principale con dei cassonetti della spazzatura che hanno impedito il passaggio di auto e moto. Qualche momento di tensione si è registrato con i residenti che chiedevano l’intervento di qualcuno e lamentavano l’assenza delle istituzioni.

I fabbricati, che erano in condizioni strutturali critiche, sono oggetto di lavori di ristrutturazione da qualche tempo. Gli abitanti oggi hanno chiesto l’intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza l’area e scongiurare la caduta di altri oggetti o panelli.