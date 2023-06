Era il 23 febbraio del 2018 e i residenti di via Santa Caterina non avrebbero mai immaginato che la strada in cui abitano non avrebbe mai più riaperto. Un tonfo svegliò gli abitanti nel cuore della notte: fogna crollata, disagi, emergenza sanitaria, paura per le fondamenta dei palazzi. Una storia senza fine e soluzioni quella di via Santa Caterina. Al momento non si vede una via d'uscita.

E per giunta in questi giorni si aggiunge emergenza a emergenza: chiusa via Santa Rita da Cascia, guardacaso, per lavori urgenti e indifferibili per un cedimento alla rete fognaria. Una maledizione. C'è chi insinua: le malefatte che si pagano a distanza di anni dall'urbanizzazione selvaggia. Un primo crollo, quello di via Santa Caterina, su una arteria strategica tra centro e Aversa: oltre a essere inadeguato per la mole di abitazioni, il sistema fognario è usurato. Il collettore della zona è il punto di arrivo delle fogne di Mugnano e Calvizzano.

La chiusura pesa ancor di più in questi giorni in cui, a causa di un problema al sistema fognario, da ieri è chiuso anche un tratto di via Santa Rita fino al 17 giugno. Dopo aver ripristinato il guasto, che era ormai evidente perché si era creato un avvallamento, si provvederà anche a rifare il manto stradale. Ma intanto la zona è ancor più una trappola per automobilisti, soprattutto negli orari di punta.

Ma torniamo alla strada collassata ben cinque anni fa. Dopo il primo crollo del febbraio 2018, se ne registrò un secondo, a ridosso di un palazzo. Per fortuna, in entrambi gli episodi, non si registrarono feriti. Ma da quel momento è iniziato un calvario per residenti e commercianti. L'amministrazione dell'epoca avviò lavori di ripristino del tratto interessato dal cedimento. Terminati i lavori la speranza era di rivedere riaperta via Santa Caterina e invece così non è stato perché i vigili del fuoco dichiararono non percorribile tutta l'arteria, anche prima e dopo il pezzo ripristinato.

I fondi per rimettere in sesto l'intero collettore non erano e non sono nelle disponibilità del Comune e per questo, in questi anni, si è chiesto l'intervento della Regione, che è arrivato a dicembre con lo stanziamento di venti milioni. La querelle Santa Caterina è stata seguita da due sindaci, un commissario prefettizio e svariati assessori ai lavori pubblici. Domenico Pianese, docente universitario di idraulica e vicesindaco nella giunta di Antonio Poziello, si adoperò per i lavori in somma urgenza al momento del crollo. Poi fu la volta dell'assessore Gaetano Coppola che ha seguito la fase di progettazione costata meno di un milione di euro di fondi sovracomunali, arrivando oggi all'assessore Aniello Moccia.

«Mi auguro che l'assessore segua il percorso positivo che avevamo avviato - commenta Gaetano Coppola, assessore dimissionario della giunta Pirozzi -. Abbiamo avuto un'interlocuzione costante con il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola che abbiamo sollecitato a intervenire economicamente». Risultato quasi inaspettato per il sindaco Nicola Pirozzi che auspica l'inizio dei lavori nel 2024: «Lo stanziamento della Regione è stato una grande soddisfazione politica. Ora dobbiamo essere all'altezza della somma per dare risposte ai cittadini. Saranno lavori complicati».

Il progetto è complesso perché non si tratta di una semplice fogna bensì di un collettore che sarà ricostruito in cemento armato per un chilometro. Complessità acuita dalla presenza di sotto servizi in superficie: «È fondamentale che venga concertato bene chi fa cosa - spiega l'ex vicesindaco Pianese - Il Comune purtroppo per motivi che non conosco ha perso molto tempo per il progetto definitivo. All'epoca chiedemmo alla Regione 16 milioni, ne sono stati stanziati 20, saranno più che sufficienti». Prima di bandire la gara per i lavori, che potrebbero durare anche due anni secondo esperti, mancano però diversi passaggi burocratici. La burocrazia rallenta, la crisi per i negozi in zona accelera fino alla chiusura, i nervi dei residenti sono a pezzi.