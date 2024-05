Mariglianella, gli alunni del Comprensivo Carducci in concerto tra classici napoletani e hip-hop con “In-canto di note”

Il coro dell'Istituto comprensivo G. Carducci di Mariglianella si esibirà nel concerto “In-canto di note”, progetto curato dai docenti Monica De Simone e Antonio Rega. L'appuntamento è per lunedì 3 giugno alle 20 nel plesso De Amicis della scuola elementare. Il concerto prevede l'esecuzione di brani della tradizione e del folclore campano, della canzone classica napoletana e pezzi moderni dei generi pop e hip-hop.

Nel corso della serata, una rappresentanza di docenti si unirà al coro degli alunni.

Il progetto nasce con l'idea di incanalare l’energia positiva della musica d’insieme attraverso il potenziale espressivo, comunicativo e aggregante del “fare coro”. «Il canto, come tutte le espressioni artistiche, favorisce la comunicazione e la manifestazione di sentimenti e, in particolare, aiuta ad esprimersi in empatia con gli altri», spiegano i curatori del progetto.

E aggiungono: «Cantare insieme favorisce l'aggregazione sociale, la capacità di socializzazione e di gestione dei rapporti interpersonali attraverso il canale musicale; stimola lo sviluppo delle abilità relazionali e impone il rispetto dell'altro mettendo in pratica le regole del cantare in coro».

Fondamentale, poi, è insegnare «ad affrontare e gestire l'emozione di esibirsi davanti a un pubblico oltre a potenziare le capacità di attenzione e concentrazione».