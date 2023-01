Gli scippano davanti alle figlie la collana d'oro, insegue i rapinatori e li fa arrestare

Avrebbe prima scippato una catenina d'oro a un uomo, poi nel corso di una successiva colluttazione avrebbe ferito la vittima a una gamba esplodendo un colpo di pistola. Per questo episodio, avvenuto lo scorso mese di luglio a Torre del Greco, è stato arrestato un uomo di 45 anni. Oggi gli agenti di polizia del commissariato torrese hanno arrestato l'uomo, accusato di di rapina impropria aggravata e detenzione e porto illegali di arma da fuoco in luogo pubblico.

Stando alla ricostruzione della polizia, a luglio la vittima della rapina, mentre transitava in auto in una strada di Torre del Greco, assieme alla compagna, alla sorella e alle due figlie minori, era stato invitato da due uomini, anch'essi a bordo di una vettura, ad accostarsi. A questo punto i due gli avevano strappato dal collo una catena d'oro, dandosi alla fuga. L'uomo si era allora posto all'inseguimento dell'auto con a bordo i malviventi, raggiungendola poco dopo. Ne era sorta una colluttazione, nel corso della quale uno dei due aveva esploso un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo della vittima, ferendola aalla gamba destra.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata ed espletate dalla Squadra Mobile di Napoli e dalla squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Torre del Greco, grazie in particolare alle analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, hanno permesso di individuare il veicolo a bordo del quale viaggiano i ladri, risultato di proprietà di una società di noleggio. Da successivi accertamenti è emerso che l'auto il giorno della rapina era stata utilizzata dal padre del titolare della società, soggetto risultato compatibile con la descrizione fornita dalla vittima e dai suoi familiari, riconosciuto da questi ultimi come l'autore dello scippo e del successivo ferimento. Il quarantacinquenne è stato condotto in carcere.