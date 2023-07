La Goletta Verde arriva in Campania, dal 12 luglio approdo a Ischia

Arriva in Campania la Goletta Verde, partita il 30 giugno dalla Liguria e che arriverà in Friuli Venezia-Giulia l’11 agosto. La campagna di Legambiente è realizzata con le partnership principali di Anev, Conou, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia.

Si parte il 12 luglio (ore 11) da Ischia dove, presso la casa comunale di Casamicciola Terme, nell’ambito della campagna congressuale di Legambiente "I cantieri della transizione ecologica", si terrà l’incontro dal titolo “Cantiere Isola di Ischia 2030. Le proposte di Legambiente per la rigenerazione territoriale, economica e sociale”. Nel corso dell’incontro il commissario straordinario delegato per la ricostruzione post terremoto 2017 e interventi contro il dissesto idrogeologico, Giovanni Legnini, e il vice commissario straordinario Gianluca Loffredo presenteranno il piano degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico. Nel pomeriggio i laboratori dedicati all’educazione ambientale: alle 15,30 "Alla scoperta del mare", realizzato grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife a bordo di Goletta Verde ormeggiata presso il porto di Forio. A seguire "ReciclaEstate", attività realizzata con il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) per scoprire che impatto hanno i rifiuti sull’ambiente, soprattutto quello marino.

Il 13 luglio doppio appuntamento: alle 10,30 Goletta Verde al largo di Casamicciola esporrà uno striscione per chiedere l’istituzione del Parco dell'Epomeo e alle 19 a Scario un appuntamento di Aspettando Goletta: presentazione del circolo Legambiente di Scario e San Giovanni a Piro e inaugurazione del Sentiero dei Monaci. L’ultima giornata a Scario inizia alle 10 con la consegna delle 5 vele al comune di San Giovanni a Piro e prosegue, all’insegna dell’educazione ambientale, con i laboratori Alla scoperta del mare e ReciclaEstate.

La tappa campana si concluderà il 15 luglio alle 10:30, presso la casa del volontariato di Salerno, via Patella Filippo, con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste campane.