Si ai diritti dei bambini e ragazzi ed all'albo dei testimoni dell'eco sostenibilità. Gragnano ha aderito all'iniziativa Unicef “Diritti in Comune”, per sensibilizzare e informare sull'importanza dei diritti ambientali fra i tanti sul territorio dei monti Lattari.

«In linea con gli obiettivi di “Diritti in Comune”, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze gragnanese, l'altro giorno, ha proposto l'istituzione di un albo dei testimoni dell'ecosostenibilità. L’albo sarà formato-come spiegano dall'amministrazione comunale di via Vittorio Veneto-dagli studenti delle nostre scuole, che diventeranno portavoci e sostenitori attivi della salvaguardia ambientale nella nostra città. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che aderiranno a questa iniziativa avranno l’opportunità di: partecipare a workshop e attività educative sull’ambiente; promuovere progetti di sostenibilità all'interno della scuola e della comunità».

La proposta nasce dalla convinzione dei membri del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze che educare i giovani al rispetto dell'ambiente sia fondamentale per costruire un futuro sostenibile e per garantire il benessere delle generazioni future.

Parallelamente, l'amministrazione comunale ha istituito il plogging, un'attività che coniuga il movimento, nelle forme della corsa o della camminata, con la raccolta dei piccoli rifiuti abbandonati. Questa pratica, che negli ultimi anni si sta diffondendo in varie regioni italiane, rappresenta un valido contributo all’informazione e alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti.

L'iniziativa è stata inaugurata con una passeggiata ecologica sul territorio e prevede la creazione di un vero e proprio albo di cittadini maggiorenni che intendono sostenere questa sana abitudine. Il plogging vuole costituire un gioioso e piacevole strumento per potersi riappropriare dell’amore e del rispetto per la propria città e rinforzare il senso di appartenenza.

Tutto questo muovendo dal commento generale n. 26 pubblicato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, che ribadisce l’importanza di tutelare il diritto dei più piccoli a un ambiente pulito, sano e sostenibile, Gragnano vuole cogliere l’occasione per rendere protagonisti i membri del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, facendosi portavoce di un messaggio forte di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.

«Partecipare a questa iniziativa è per noi un grande onore e un'importante opportunità. Sensibilizzare la nostra comunità sui diritti dei bambini e sull'importanza della sostenibilità ambientale è un impegno che sentiamo profondamente. Educare i giovani al rispetto dell'ambiente non è solo una responsabilità, ma una necessità per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. Sono orgoglioso del lavoro svolto dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze e dell'adesione dei cittadini al plogging».