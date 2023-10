Gragnano: scooter contro auto, morto a 19 anni

Incidente mortale a Gragnano, perde la vita 19enne. Venerdì sera il giovane centauro che vive con la famiglia nella Citta della Pasta era in sella al suo scooter quando è stato coinvolto in un incidente sulla Statale per Agerola a ridosso del quartiere del Rosario.

Il mezzo sul quale viaggiava il 19enne è finito contro un'auto di grossa cilindrata coinvolgendo anche un altro due ruote. Fatale l'impatto, inutili i tentativi di rianimare il ragazzo da parte dei medici del 118 prontamente arrivati sul posto.

Un'altra giovane vita di Gragnano spezzata sulla cosiddetta "statale della morte", la strada che dall’uscita del raccordo di Gragnano porta ad Agerola attraversando anche Pimonte.