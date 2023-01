Gragnano. Maltempo: frana a due passi dalle case, automobilisti miracolati

Frana in serata a due passi dalle case, nessun ferito e tanta paura per alcuni automobilisti in transito pochi secondi prima. Il cedimento è avvenuto in località Aurano, nella zona collinare di Gragnano.

Fortunatamente, quando il costone è franato nessuno era in strada. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della stazione di Gragnano, ma sono sopraggiunti anche polizia municipale, ufficio Tecnico e protezione civile per mettere in sicurezza l'area.

La strada resta chiusa, mentre le frazioni collinari di Castello e Aurano sono raggiungibili solo dalla Valle dei Mulini.