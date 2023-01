Gragnano, parcheggiatore abusivo al cimitero: denunciato, aveva anche droga

Blitz della Polizia municipale al cimitero di Gragnano. Stamattina, i vigili urbani agli ordini del comandante Alfonso Mercurio hanno denunciato un uomo per esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo svolta nel piazzale cimitero comunale e per resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini sono state possibili grazie al sistema di videosorveglianza: dopo alcune segnalazioni, la zona è stata monitorata e stamattina è scattato il controllo. L'uomo è stato così bloccato e perquisito ed è stato trovato anche in possesso di hashish. La droga è stata quindi sequestrata e l'uomo è stato segnalato alla Prefettura di Napoli come assuntore di stupefacenti per la sospensione della patente di guida.

«Al centro degli obiettivi di questa amministrazione - afferma il sindaco Nello D'Auria - vi è sempre stato il cittadino ed è per questo motivo che uno degli strumenti più importanti su cui il Comune ha inteso focalizzare la propria attenzione è il sistema di videosorveglianza che, unitamente all’operato delle forze dell’ordine, concorre a garantire la sicurezza della collettività, la salvaguardia degli spazi pubblici e la custodia del patrimonio comunale».