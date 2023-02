Grotta della Dragonara a Miseno, è morto Don Salvatore: era l'ultimo custode

Sapeva raccontare la storia della mirtica Grotta della Dragonara di Miseno ma anche degli imperatori romani che erano passati per i Campi Flegrei, in maniera semplice e accattivante, mescolando nel suo tipico accento bacolese, ricordi d'infanzia e pagine di storia.

Stiamo parlando di Salvatore Greco, “l'uomo della Dragonara”, storico custode della celebre grotta - un'antica cisterna romana scavata nel tufo, afferente alla sovrastante villa di Lucullo - a pochi passi dall'arenile di Capo Miseno.

A ricordare Don Salvatore, conosciuto da molti nei Campi Flegrei e non solo, è Rosario Mattera, patron di Malazè, con un emozionante post su Facebook: «Che brutta notizia, se ne va l' Uomo della Grotta della Dragonara, uno degli ultimi assuntori di Custodia, che ha fatto conoscere e reso famoso questo sito che per anni era stato anche una discarica. Chi racconterà più la legenda dell'anguilla pulitrice delle acque della Grotta. L' ultima volta gli chiesi: Don Salvatore dimmi una cosa, ma quando è stata l'ultima volta che hai visto questa anguilla? Mi guardò e mi fece un bel sorriso. Buon Viaggio Don Salvatore».

Don Salvatore Greco non era l'unico degli storici assuntori di custodia dei meravigliosi monumenti di epoca romana nei dintorni di Pozzuoli. Come dimenticare Carlo Santillo, detto "Caronte", per tantissimi anni "guardiano" della cosiddetta grotta della Sibilla sul lago d'Averno? Molti di loro sono stati immortalati nel documentario del 2016 "Mirabiles - I custodi del mito" dei giornalisti Alessandro Chetta e Marco Perillo.

MIRABILES - I custodi del mito from daniele zako on Vimeo.