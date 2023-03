Guasto al gruppo motore, fermato treno della Circum

Un guasto si è verificato a bordo di un treno della Circumvesuviana ieri sera sulla linea Napoli-Sorrento.

Intorno alle 20.50 sul treno partito alle 19.30 da Napoli e diretto a Sorrento un guasto del gruppo motore, le cui cause sono in corso di accertamento, ha provocato durante la marcia forti vibrazioni al sottocassa dell'elemento di coda.

Le forti vibrazioni hanno provocato alcuni danni al pavimento del convoglio, così come testimoniato da un video che ha trovato rapida diffusione sul web. Il treno è stato fermato e messo in sicurezza nella stazione di Meta per essere sottoposto agli opportuni controlli.

Sul treno, assicura Eav (società dei trasporti della Regione Campania) non si è verificato alcun danno ai 30 passeggeri a bordo e non è stato richiesto da alcuno l'intervento dei soccorsi sanitari. I passeggeri hanno proseguito il viaggio con il treno successivo dopo 15 minuti.