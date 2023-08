LoveForio: la Chiesa del Soccorso simbolo per il suo «greenflash»

Nei sei comuni dell’isola d’Ischia ci sono tanti posti dal quale si possono ammirare tramonti mozzafiato, tra questi il piazzale della Chiesa del Soccorso ne è diventato simbolo grazie ad una campagna promozionale #LoveForio lanciata dall’amministrazione comunale. Più volte sede di set cinematografici e pubblicitari come quella della mitica Fiat 500 in versione rimodernata, il promontorio della Chiesa del Soccorso nel Comune di Forio è diventato il posto preferito dai giovani e dalle coppie che guardando il sole al tramonto sperano di vedere anche il famoso “green flash”, portatore, secondo i racconti della tradizione popolare, di felicità, fortuna e buona sorte.

«Il tramonto visto da qui ti riempie l’anima e il cuore, questo posto ha qualcosa di magico, all’improvviso ti senti in pace con il mondo, per questo motivo con la mia ragazza e i miei amici veniamo spesso qui quando siamo ad Ischia» dice AleCù - stella nascente della musica hip hop che il 25 agosto aprirà il concerto di Villabanks nella data di Empoli per il Beat Festival 2023.