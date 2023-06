I piccoli turisti dell'Istituto Bartolo Longo ospiti per una giornata a Capri

Una giornata particolare sull’isola azzurra per i piccoli ospiti dell’Istituto Bartolo Longo di Pompei seguiti delle maestre. Per un giorno una schiera di bambini, oltre 120, ha rubato la scena a vip e vacanzieri illustri per la loro vacanza caprese che è stata organizzata per loro da Frate Filippo, il direttore del più celebre e più importante istituto del Santuario di Pompei che porta il nome del Fondatore Bartolo Longo dal 1892 prettamente per i figli dei carcerati.

Nel corso degli anni l’Istituto si è trasformato e accoglie gratuitamente oggi ragazze madri, figli di drogati, separati, divorziati, immigrati, bambini bisognosi e a rischio.

Una fetta di bambini sfortunati che ancora nei nostri giorni necessitano di essere aiutati e considerati simili agli altri, perché appartengono e provengono da contesti difficili e quindi meritano tutta la considerazione e l’aiuto che la nostra società può dare. E oggi Frate Filippo tra vari campus estivi che ha organizzato per i piccoli ospiti dell’Istituto li ha portati a Capri grazie alla società Alilauro Gruson che ha messo a disposizione un aliscafo e sono stati accolti al porto dal Sindaco di Capri Marino Lembo che ha portato i saluti dell’amministrazione e dei capresi ai piccoli turisti, dal Tenente di Vascello e Comandante della Capitaneria di Porto Emanuele Colombo e dal suo vice Luogo Tenente Vincenzo Vitiello, dal Comandante dei Carabinieri della stazione di Capri Pietro Bernardo ed il Comandante dei Carabinieri della stazione di Anacapri Riccardo Diliberto, dal Comandante della Polizia Locale Daniele De Marini, dal Presidente del Porto Turistico che unitamente a Frate Filippo hanno voluto far vivere anche ai bambini, che passano le loro giornate nel Bartolo Longo, qualche ora diversa a Capri nell’isola vicino Pompei così decantata, ma per loro così lontana.

Dopo i saluti di riti scambi di doni e poi una sosta al bar dove il Presidente del Porto Turistico di Capri Giancarlo Cangiano, che come suo personale omaggio, ha offerto ai piccoli turisti di poche ore una consumazione, prima che continuassero la visita, ospitarli su un bus della società di trasporto Staiano a loro disposizione. Poi finalmente l’arrivo in Piazzetta per una breve visita al salotto del mondo, dove i militari li hanno fatti sostare per spiegargli un po’ di storia di Capri, e a chi seduto sulle scale della Chiesa e a chi seduto ai Bar Tiberio, i titolari hanno offerto un gelato o una bibita, rigorosamente analcolica, prima che finisse il giro organizzato da Frate Filippo. Che infine ha voluto ringraziare al termine della giornata tutti quelli che lo hanno aiutato nell’impresa, dall’amministrazione alla Capitaneria, dalle Forze dell’ordine alla compagnia di navigazione che ha consentito il viaggio a Capri che continuerà poi in altre località del golfo nel corso dell’estate. Prima di salire sulla passerella Frate Filippo ha annunciato che i ragazzi stanno preparando un’edizione particolare di Mare Fuori, la serie che ha avuto tanto successo in televisione, ed il Sindaco ha promesso che verranno a Capri per un esibizione della serata teatrale. E dopo i saluti e gli scambi di doni, Frate Filippo ha voluto lasciare in ricordo della giornata al Sindaco ed ai militari una ceramica raffigurante il Santuario con la Madonna di Pompei.