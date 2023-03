Poggiomarino, il boss detenuto dava direttive alla moglie: chiesta condanna per la donna

Il boss era detenuto e a comandare era sua moglie. Per questo, il pm Giuseppe Visone ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per Franca Formisano, la 56enne moglie del boss Antonio Giugliano, il 57enne conosciuto con il soprannome «'o savariello», prima fedelissimo dei Galasso e poi capozona dei Fabbrocino a Poggiomarino.

Il capoclan dei Giugliano-Fabbrocino era finito in manette nel 2009, da latitante, per essere poi scarcerato e riarrestato poche settimane dopo (era dicembre 2014). Tornato libero definitivamente pochi mesi fa, Giugliano è stato colpito da un maxi sequestro di beni da tre milioni di euro eseguito dalla Dia di Napoli meno di due mesi fa: sotto sigilli erano finiti due bar al centro di Poggiomarino, quattordici tra appartamenti e terreni, polizze, conti correnti e orologi preziosi tra cui diversi Rolex.

Nel frattempo, sua moglie era a processo perché indicata dall'Antimafia come formale reggente del clan: per l'accusa era lei a convocare gli affiliati e a riferire le direttive che arrivavano dal carcere. Nel frattempo, il marito boss aveva provato a dimostrare la sua incapacità processuale, fingendo «strane» visioni che poi aveva raccontato in aula. Il processo a Franca Formisano è in corso dinanzi al tribunale di Torre Annunziata e sono costuiti parti civili i Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino, Ottaviano, San Gennaro (avvocati Giordano e Strazzullo), la Città metropolitana di Napoli e Sos Impresa (avvocati Alessandro Morra e Michele Di Lorenzo). Alla prossima udienza toccherà ai difensori della moglie del boss Giugliano (gli avvocati Matrone e Formisano) discutere per respingere le pesanti accuse.