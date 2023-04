Finisce in tribunale la questione delle penali inflitte alla Buttol quando si occupava della raccolta dei rifiuti e i cui importi sono stati trattenuti dal Comune all'atto dei pagamenti mensili effettuati a favore della ditta. Sarà infatti un giudice della sezione specializzata delle imprese del tribunale civile di Napoli ad occuparsi del braccio di ferro tra l'azienda che per quasi tre anni si è occupata in città del recupero delle frazioni della differenziata, e il Comune.



In ballo ci sono quasi 300mila euro: sono quelli relativi alle ammende comminate dagli ispettori e dagli agenti di polizia municipale per i presunti disservizi contestati alla Buttol nella gestione del servizio di raccolta. Un servizio finito più volte nel mirino di pesanti contestazioni, tanto che in alcune circostanze anche consiglieri comunali avevano partecipato ai controlli per verificare se le lamentele dei cittadini (ma in alcuni casi anche dei dipendenti, che a più riprese avevano lamentano l'inadeguatezza dei locali dove venivano fatti spogliare prima e dopo i loro turni di lavoro) corrispondessero al vero.

In alcuni casi da questi controlli scaturivano poi le contestazioni che diventavano penali: alla fine, conti alla mano, si parla di una cifra pari a 292.151,03 euro trattenuta dall'ente, che ora la ditta con sede a Sarno richiede con tanto di maggiorazione di Iva e interessi, pari ad altri 4.394 euro. Numeri contenuti nella delibera approvata di recente dalla giunta guidata dal sindaco Giovanni Palomba che, su indicazione del vicesindaco e assessore all'Avvocatura Enrico Pensati, ha deciso di costituirsi nel giudizio intentato dalla Buttol per vedersi riconoscere questi soldi.

Per questo motivo sulla vicenda è stato aperto un apposito fascicolo di giudizio interno all'ente, finito all'attenzione del servizio Affari legali e contenzioso, guidato dalla dirigente Luisa Sorrentino. Fino alla decisione della giunta di affidare all'avvocato Alessandro Liuzzi, legale dell'ente, l'incarico di difendere gli interessi del Comune nella diatriba. Una questione che non investe l'attuale azienda incaricata del recupero dei sacchetti prodotti dai torresi: da oltre un anno infatti il ramo d'azienda della Buttol relativo allo smaltimento dei rifiuti è passato a Velia Ambiente, che in questo modo è stata chiamata a proseguire nel compito in precedenza portato avanti dall'azienda oggi coinvolta nel giudizio da quasi 300mila euro intentato nei confronti dell'ente.