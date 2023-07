Destinare a finalità sociali un appartamento sottratto ad un sodalizio criminale. L'iniziativa è del Comune di Sorrento che ha presentato all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), la manifestazione d'interesse per l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile di un immobile sottratto alla camorra. Dagli atti risulta che si tratta di un'abitazione che sorge al quinto piano di un palazzo della centralissima piazza Lauro, che occupa una superficie di 94 metri quadrati. Considerando i prezzi delle case in questa parte della città il valore di mercato si aggira intorno agli 800mila euro.

La confisca è arrivata nel 2013 in seguito alla sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, che ha definitivamente condannato i precedenti proprietari dell'unità abitativa. Ora, a distanza di dieci anni, l'interessamento dell'amministrazione comunale di Sorrento può evitare che deperisca e perda valore rimanendo inutilizzata.

La giunta municipale ha già approvato la delibera necessaria per inoltrare all'Anbsc la richiesta di cessione del bene. E nei giorni scorsi ha preso il via la procedura. Gli agenti della polizia municipale, accompagnati da un funzionario dell'ufficio tecnico, autorizzati dai rappresentanti dell'Agenzia, hanno eseguito un sopralluogo per verificare, come richiesto dalla prefettura di Napoli, che l'immobile non fosse occupato.

«L'appartamento era chiuso da un lucchetto - si legge nella relazione - e risulta sostanzialmente inalterato rispetto a quanto accertato il 27 febbraio 2018, privo di infissi interni, di elettrodomestici e di cucina, non abitato».

Cinque anni fa fu accertata anche la conformità alle norme urbanistiche, ossia l'assenza di abusi edilizi. Ciò significa che non ci sono ragioni che possano ostacolare il passaggio al patrimonio del Comune di Sorrento. «Il nostro non è solo un atto dal grande valore simbolico e morale, ma sociale - mette in chiaro il sindaco Massimo Coppola -. In caso di parere favorevole dell'Agenzia statale destineremo l'immobile a un uso a favore della collettività». In effetti è stata già stabilita la finalità per cui sarà utilizzato una volta che sarà arrivato l'ok definitivo alla cessione da parte dei vertici dell'Anbsc.

«La struttura sarà messa al servizio delle attività connesse al programma «Dopo di noi», ovvero il sistema di assistenza a persone con disabilità rimaste senza familiari che possano prendersi cura di loro spiega il primo cittadino di Sorrento -. Una città capace di occuparsi con attenzione dei più fragili e di crescere attingendo ai valori della legalità, è una città che ha gli anticorpi giusti per guardare al futuro».

La dirigente del dipartimento del Comune che gestisce i servizi sociali, Mariagrazia Caiazzo: «L'idea progettuale del "Dopo di noi" risponde all'obiettivo di garantire massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendo loro di continuare a vivere - anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro - in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione, garantendo ai genitori di poter, un giorno, lasciare i propri figli in serenità». In pratica, attraverso una serie di interventi e piccole modifiche strutturali, l'abitazione sarà messa in condizione di accogliere un piccolo gruppo di persone diversamente abili, in tutto o in parte autosufficienti.